Siracusa, appende la bandiera dell’Isis al balcone: denunciato per terrorismo

Un uomo di origini tunisine è stato rimpatriato dopo aver esposto dal balcone della propria abitazione, a Siracusa, una bandiera riconducibile all’organizzazione terroristica dell’Isis. La decisione arriva dalla Digos e dall’ufficio immigrazione. L’uomo è stato trattenuto nel centro di permanenza per il rimpatrio di Caltanissetta dopo essere stato espulso dal prefetto di Siracusa. Già in libertà vigilata per maltrattamenti nei confronti della moglie, è stato denunciato anche per istigazione e apologia del terrorismo.