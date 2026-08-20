Siracusa, si costituisce l’autore del doppio tentato omicidio in via Platen

Sarebbe un 32enne, fermato dalla polizia, l’autore del duplice tentato omicidio di una settimana fa in via Von Platen, a Siracusa. Indicato come il responsabile degli spari a due uomini a bordo di un’Ape calesse, esplosi in pieno giorno. Il 32enne si è costituito in un carcere, prendendosi la responsabilità della sparatoria. Avvenuta in una strada molto trafficata, vicino alla caserma dei vigili del fuoco, in mezzo a pedoni e conducenti di mezzi.