Foto di carabinieri

Catania: arrestato pusher 16enne, in cameretta droga e 2.700 euro

01/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un ragazzo di 16 anni, residente a Santa Maria di Licodia, è stato arrestato a Paternò (Catania) in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Paternò hanno notato un atteggiamento sospetto da parte del ragazzo, fermato per un controllo a bordo di un’auto guidata dalla madre. I militari hanno deciso di effettuare una perquisizione trovando, nascosto sotto il sedile passeggero, un sacchetto nel quale erano nascosti 14 grammi di marijuana.

Il ragazzo aveva inoltre in tasca 160 euro, probabilmente i guadagni dell’attività di spaccio. La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione del minore. Nella cameretta del 16enne, i militari hanno recuperato altri 2 grammi di marijuana, materiale per confezionare le dosi, un bilancino di precisione e 2.700 euro. Il giovane è stato arrestato e portato nel centro di prima accoglienza per minorenni di Catania, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

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