Archimede, Santa Lucia ed Enzo Maiorca tra le guide del nuovo museo di Siracusa: «Un viaggio, più che una visita»

Da Santa Lucia a Eschilo, da Caravaggio ad Archimede, da Platone a Paolo Orsi e da Federico II di Svevia a Enzo Maiorca. Saranno loro le guide dei visitatori di Siramuse. Non un museo tradizionale, ma una galleria di narrazioni, uno spazio espositivo che racconta in modo innovativo la città di Siracusa, con percorsi immersivi e interattivi che fanno intrecciare storia, scienza, arte e mito. Otto personaggi iconici, legati in qualche modo al capoluogo aretuseo, accompagneranno gli utenti all’interno dell’ex galleria d’arte Montevergini nel cuore del centro storico di Siracusa, a Ortigia. Un viaggio che, attraverso il passaggio nelle diverse sale, farà attraversare epoche e idee diverse. Tecnologie innovative e allestimenti immersivi per un’esperienza interattiva tra il patrimonio storico e artistico della città.

Siramuse è il primo esempio in Sicilia di partenariato pubblico-privato (come formula prevista dal codice degli appalti) nella gestione del settore dei beni culturali. «La nostra ambizione è invitare ad approfondire i luoghi grazie a questi personaggi», spiega Renata Sansone, l’amministratrice delegata di Civita Sicilia che è una delle realtà, insieme all’istituto per il credito sportivo, che ha dato vita al nuovo museo civico di Siracusa. «Perché i greci hanno scelto questa isola? Perché Platone è venuto per tre volte per affermare con i tiranni l’importanza della Repubblica? Perché questa è una terra che ha fatto la storia», si chiede Sansone avendo già una risposta e sperando di farla scoprire anche ai visitatori di Siramuse. «Un progetto in quattro lingue (oltre l’italiano, ndr) – aggiunge l’amministratrice delegata di Civita Sicilia – con un grande lavoro di accessibilità per dotare il museo di strumenti che consentano a tutte le persone, anche con esigenze cognitive e sensoriali particolari, di accedere al museo».

Dalla luce drammatica di un artista inquieto come Caravaggio alla forza della giovane Lucia che rifiutò un matrimonio per scegliere la fede. Ma non solo. Tra le guide del nuovo museo civico ci sarà anche il genio siracusano di Archimede, che incarnò un’idea di civiltà in cui scienza e tecnica diventano gli strumenti di equilibrio, giustizia e bellezza. Passando da un’area all’altra del Siramuse, i visitatori potranno imbattersi anche nel filosofo Platone, che a Siracusa cercò di collaborare perfino con i tiranni per trasformare la politica in un’arte guidata dalla sapienza. Tra i corridoi delle sei aree espositive tematiche, si potrà anche incrociare il padre della tragedia greca, Eschilo che trasformò il capoluogo aretuseo in un laboratorio creativo. E gli ospiti potranno scegliere di farsi accompagnare anche dallo spirito enciclopedico dell’imperatore medievale Federico II di Svevia che alla città lasciò in eredità il castello Maniace. Tra le guide più moderne ci saranno anche l’archeologo Paolo Orsi e Enzo Maiorca, il pioniere dell’apnea profonda, campione mondiale che ha sfidato (e superato) i limiti umani e che è stato tra i promotori dell’area marina protetta del Plemmirio.