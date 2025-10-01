Foto archivio di Carabinieri.

Minaccia l’ex convivente e distrugge la sua auto con una spranga a Siracusa. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni. L’uomo, già ammonito dal questore per comportamenti violenti, è stato condotto in carcere. L’episodio si è verificato nella zona Akradina di Siracusa, dove i militari dell’Arma sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una nuova aggressione da parte del 41enne.

L’aggressione sotto casa della vittima

L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, si era recato ancora una volta sotto l’abitazione dell’ex convivente. Armato di una spranga di ferro, ha iniziato a colpire ripetutamente l’auto della donna. L’uomo l’ha minacciata di morte e ha danneggiato il mezzo. Già nello scorso aprile, a causa dei comportamenti persecutori e violenti nei confronti della stessa donna, il 41enne era stato destinatario di un ammonimento emesso dal questore di Siracusa. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza e condotto in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.