Minaccia l’ex fidanzata con una bottiglia di acido: arrestato a Rosolini

19/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

A Rosolini, in provincia di Siracusa, un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori e lesioni personali nei confronti della sua ex fidanzata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe inseguito la donna brandendo una bottiglia contenente acido, minacciandola di sfregiarla. La pronta reazione della vittima ha però impedito il peggio: la donna è riuscita a sottrarsi alla violenza e a chiamare immediatamente il 112.

Il 47enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona, era stato rintracciato e fermato dai carabinieri subito dopo i fatti. Le successive indagini, che hanno incluso la visione di filmati di videosorveglianza e le testimonianze di chi aveva assistito alla scena, hanno consentito al giudice del tribunale di Siracusa di emettere un’ordinanza di applicazione di misura cautelare. Il provvedimento dispone per l’indagato gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, misura ritenuta necessaria per garantire la sicurezza della vittima e prevenire ulteriori episodi di violenza.

