Siracusa: furto al caseificio Borderi, portato via incasso da 20mila euro

Ammonterebbe a 20mila euro – come riportato da Siracusa News – il bottino portato via dai ladri che, sabato scorso, sono entrati in azione all’interno del caseificio Borderi, storica attività di Ortigia, a Siracusa. In azione sarebbero entrate due persone, dopo avere distrutto parte di una vetrina. Su quanto accaduto hanno espresso la propria preoccupazione i consiglieri comunali del gruppo Insieme: «Crediamo che nel cuore di Ortigia – proprio al mercato storico di via De Benedictis – sia difficile non udire rumori o non vedere individui impegnati nel furto. Ci appelliamo al buon senso civico affinchè eventi del genere siano condannati con forza e allo stesso tempo si richiami una maggiore presenza delle forze dell’ordine nella nostra città».