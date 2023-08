Siracusa, beccati con 400 dosi di droga. Viaggiavano a bordo di una macchina rubata

A Siracusa, gli agenti di polizia della Squadra mobile locale, ha arrestato due giovani, rispettivamente di 25 e di 16 anni, e denunciato un uomo di 45 anni, tutti noti alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno notato, nei pressi di via Francia, un’autovettura – poi risultata rubata nel territorio di Melilli – sfrecciare a forte velocità. A insospettire gli investigatori è stata la circostanza che sul mezzo viaggiavano tre persone ed una di loro era nota agli agenti per essere vicina ad ambienti dello spaccio siracusano.

L’imprevisto incontro ha determinato nei due poliziotti la decisione di seguire in maniera discreta i tre individui che hanno arrestato la marcia nei pressi di via Giuseppe Di Natale. L’autista del mezzo, sceso dall’autovettura, ha finto di controllare all’interno del vano motore un ipotetico guasto, mentre il minore occultava in un cumulo di spazzatura un involucro sospetto. A questo punto gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato i tre. Tra i rifiuti hanno recuperato 234 dosi di cocaina, 51 dosi di marijuana e 106 dosi di hashish.