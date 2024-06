Siracusa, in auto con un chilo di marijuana: arrestato 35enne di Catania

In auto avrebbe avuto un chilo di marijuana. A Siracusa un 35enne di Catania è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo in contrada Targia i carabinieri avrebbero trovato nell’auto dell’uomo un chilo di marijuana e materiale per il confezionamento. Per questo il 35enne è stato arrestato e portato nel carcere siracusano di Cavadonna.