Siracusa, cerca di nascondere la droga alla vista degli agenti ma viene bloccato

La scorsa notte gli agenti delle volanti hanno denunciato a Siracusa un giovane di 27 anni per possesso di droga ai fini dello spaccio. Il 27enne è stato sorpreso in via Santi Amato mentre cercava di nascondere della droga. Un tentativo fallito in quanto gli agenti lo hanno bloccato e hanno sequestrato 17 dosi di crack, sette di cocaina, 18 di hashish e 14 di marijuana. Sequestrati anche 45 euro in contanti, probabile guadagno dell’attività di spaccio.