Siracusa, carabinieri trovano droga in un’abitazione. Un uomo arrestato per spaccio

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri a Belvedere, frazione di Siracusa. Il pregiudicato è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’arresto è avvenuto in seguito a una perquisizione, da parte dei militari. Nell’abitazione sono stati trovati 120 grammi di hashish confezionati in dosi, ciascuna con un costo variabile dai 10 ai 20 euro.

Alla lista si aggiungono anche: due piante di canapa indiana alte circa mezzo metro, 500 euro guadagnati grazie allo spaccio, due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Il 48enne, dopo le formalità di rito, è finito agli arresti domiciliari.