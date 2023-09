Siracusa, trovato in casa con piantagione di canapa indiana e 27 tartarughe di specie protetta

Una piantagione di canapa indiana e 27 tartarughe di specie protetta. È quanto i carabinieri, insieme ai militari dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno trovato nell’abitazione di un 29enne a Belvedere, frazione di Siracusa, nel corso di una perquisizione domiciliare. L’uomo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Durante il controllo, i carabinieri hanno trovato nove piante di canapa indiana e circa 40 semi, un flacone di fertilizzante, alcuni grammi di marijuana e hashish, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.

Inoltre, con il supporto del personale dei nuclei dei carabinieri forestali Cites e Nipaaf di Catania, sono state sequestrate 27 tartarughe di specie protetta che il 29enne teneva in casa senza la prevista documentazione. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di animali di specie protetta. Infine, i militari hanno accertato nell’abitazione anche il furto di energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete pubblica. Motivo per cui l’uomo ha avuto un’ulteriore denuncia all’autorità giudiziaria.