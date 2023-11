Siracusa, un ladro seriale è finito in carcere: otto episodi in case, bar e ristoranti

Avrebbe preso di mira commercianti e residenti siracusani, facendo irruzione di notte e rubando in locali e case. Per questo polizia e carabinieri, coordinati dalla procura, hanno arrestato un siracusano di 43 anni. Già noto alle forze dell’ordine, l’uomo era tenuto d’occhio già da un po’ di tempo. Adesso, dopo l’ordinanza di custodia cautelare del giudice delle indagini preliminari, il 43enne è stato portato in carcere.

Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, l’uomo avrebbe agito sempre di notte in assenza di passanti. Sono otto gli episodi di cui è ritenuto responsabile. Si tratta di furti all’interno di case, bar e ristoranti. Per mettere a segno i colpi, il 43enne avrebbe agito sempre allo stesso modo: avrebbe forzato il portoncino d’ingresso delle case o degli esercizi commerciali – delle volte con un blocchetto di pietra, altre volte sferrando ripetuti calci, altre volte ancora utilizzando uno scooter come ariete – per poi impossessarsi dell’incasso o di altri beni presenti nei locali. In alcuni casi, il 43enne è stato ripreso anche da alcune telecamere di videosorveglianza della zona.