Siracusa, ruba in un centro scommesse: arrestato 29enne. Era ricercato anche per un furto con spaccata

Arrestato dopo che ha rubato, era ricercato anche per un furto con spaccata. La notte scorsa a Siracusa la polizia ha arrestato in flagranza di reato un 29enne. Il giovane ha forzato la saracinesca di un centro scommesse di viale Santa Panagia, è entrato e ha rubato 200 euro. Mentre si allontanava dal luogo del furto è stato fermato dalla polizia. Il giovane è stato riconosciuto come l’autore del furto con spaccata avvenuto qualche giorno fa nella panineria di viale Tunisi. Ora il 29enne si trova agli arresti domiciliari.