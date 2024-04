Siracusa, furto con spaccata in una panineria: ricco bottino, denunciato l’autore

Foto di Daniel Kirsch da Pixabay

Ha distrutto la vetrata d’ingresso ed è entrato in una panineria. Il 5 aprile scorso a Siracusa un 33enne ha rotto il vetro d’ingresso di una panineria di viale Tunisi ed è riuscito a rubare 2200 euro, un cellulare, un tablet e uno zaino. Le indagini, che si sono servite anche delle immagini del sistema di videosorveglianza, hanno consentito alla polizia di individuare l’autore del furto. L’uomo – un 33enne già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio – è stato denunciato per furto.