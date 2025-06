Siracusa: arrestati due giovanissimi per rapina e lesioni personali

Due giovanissimi, di 18 e 19 anni, già con precedenti penali, sono stati arrestati dai carabinieri di Noto, perché sono stati ritenuti responsabili, in concorso, di lesioni personali e rapina. A febbraio i due giovani si sono introdotti in un cantiere edile nel comune di Noto al fine di rubare materiale e attrezzi vari ma, sono stati sorpresi sorpresi da un operaio, che hanno aggredito colpendolo con una barra in ferro, causandogli delle lesioni al fine di garantirsi la fuga. L’attività investigativa, condotta dai carabinieri di Noto ha permesso di identificare i due uomini attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza. I due arrestati sono stati associati alle Case Circondariali di Siracusa e Ragusa.