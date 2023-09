Siracusa, aggredisce la convivente e i poliziotti: in carcere

Un uomo di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri i poliziotti sono intervenuti in un’abitazione vicino via Mineo, a Siracusa, dove il 29enne aveva aggredito poco prima la convivente poco più giovane di lui. Dai primi accertamenti è emerso che l’uomo fosse in uno stato di alterazione psicofisica dopo aver fatto uso di droghe e alcol. Pertanto gli agenti hanno attivato il protocollo del codice rosso mettendo in sicurezza la donna, mentre il 29enne è stato portato in questura dove ha continuato a comportarsi in modo aggressivo anche nei confronti dei poliziotti. Adesso si trova in carcere.