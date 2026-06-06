Sindaco di Capaci: «No alla violenza del racket mafioso»

06/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«La dinamica di quanto accaduto alla stazione di servizio di Capaci farebbe pensare ad un atto intimidatorio. Soprattutto dopo che nell’intero comprensorio (da Carini a Tommaso Natale, da Sferracavallo ad Isola, al lungomare Isola-Capaci) sono stati consumati nelle ultime settimane diversi episodi criminosi legati al racket delle estorsioni e del pizzo. Ribadiamo la nostra fermezza ad opporci a qualsiasi atto di violenza che voglia ricondurci ad oscure trame mafiose. Ormai condannate dalla storia e rifiutate dalla coscienza civile della comunità».

Lo dice il sindaco di Capaci, Pietro Puccio. «Confermiamo la massima fiducia nelle forze dell’ordine – aggiunge -. E auspichiamo che venga fatta piena luce su tali eventi delittuosi. I quali mirano a scuotere dalle fondamenta la convivenza pacifica e civile e lo svolgimento di libere e sane attività economiche ed imprenditoriali». 

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