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A 82 anni ha coronato un sogno: prendere il diploma dopo aver superato l’esame di maturità. È la storia, raccontata dal Tirreno, di Giuseppe Macaione. Che si è diplomato in Elettrotecnica al corso serale dell’Itis Galilei di Livorno (in Toscana) a 82 anni, tornando sui banchi di scuola dopo oltre sessant’anni. È una delle persone più anziane ad aver raggiunto questo traguardo.

Il siciliano che ha preso il diploma a 82 anni

Nato in Sicilia, vicino a Cefalù (in provincia di Palermo), Macaione aveva interrotto gli studi a 18 anni, aveva lavorato nelle ferrovie e poi alle Poste per oltre trent’anni. Una volta in pensione aveva deciso di riprendere la passione giovanile per l’elettrotecnica. «Ho ripreso per piacere personale a studiare – racconta al giornale vincendo la sua ritrosia, tanto che non ha voluto nemmeno farsi fotografare – sono andato a scuola la sera con persone molto più giovani di me. L’inserimento con gli altri ragazzi è stato magnifico».

«Non è mai troppo tardi per iniziare a studiare»

Lo scorso anno ha dovuto interrompere la frequenza per stare vicino alla moglie malata, ma ha ripreso e ha portato a termine il triennio. «Non è mai troppo tardi per iniziare a studiare», ha detto Macaione. Che si è preparato al diploma a 82 anni da solo, in casa, con l’aiuto di un’insegnante di lettere. Il preside dell’Itis, Antonio Manfredini, lo definisce «un esempio concreto che dimostra che, quando c’è la volontà, non c’è un’età per raggiungere un traguardo».