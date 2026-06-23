Meteo Sicilia: preallerta per gli incendi e attenzione alle ondate di calore

23/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«Ampio soleggiamento, ventilazione generalmente debole, temperature con i valori massimi generalmente elevati». È la descrizione del meteo su tutta la penisola, con il caldo che sta attanagliando anche il centro-nord. In Sicilia, la protezione civile regionale ha diramato per oggi un bollettino di preallerta per il rischio incendio e bollino giallo per le ondate di calore. Per quanto riguarda le precipitazioni, sono attesi rovesci o temporali a evoluzione diurna sulle zone interne e montuose. I venti saranno deboli variabili, con una brezza lungo la costa nel pomeriggio. L’umidità minima vicino al suolo è stimata dal 30 al 50 per cento, fino al 70 per cento nelle zone interne e montuose.

Il rischio incendi e ondate di calore

Il bollettino della protezione civile assegna alla Sicilia un rischio arancione, con livello di preallerta, per gli incendi. «Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare
un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce», spiegano dalla struttura regionale. Livello giallo, invece, il primo della soglia di attenzione per le ondate di calore. «Sono previste temperature elevate che non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione – si legge nel bollettino -. Si tratta di condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di condizioni di rischio». Specie nelle province di Palermo, Messina e Catania, tutte sopra i 30 gradi.

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