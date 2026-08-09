È Cristiano Giamporcaro, 29 anni, giovane regista di Caltanissetta, la vittima della tragedia avvenuta nel pomeriggio di ieri, sabato 8 agosto, nelle acque di Punta Sottile, a Lampedusa. Il giovane si trovava sull’isola insieme alla fidanzata per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

Chi era Cristiano Giampocaro, la vittima dell’incidente a Lampedusa

Figlio di Marina Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta e professoressa ordinaria di Linguistica italiana all’Università degli Studi di Palermo, e di Ruben Giamporcaro. Il 29enne stava effettuando un’immersione ed era munito del regolare pallone di segnalazione. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un gommone con a bordo due turisti e colpito dalle eliche. La fidanzata, che si trovava con lui, dopo una breve immersione sarebbe tornata sugli scogli, mentre Cristiano Giamporcaro avrebbe deciso di rimanere in acqua, continuando l’immersione e segnalando la propria presenza con la boa.

Le indagini

I soccorsi sono scattati immediatamente dopo l’incidente di cui è rimasto vittima Cristiano Giamporcaro. Sul posto è intervenuta la guardia costiera che ha avviato le operazioni di ricerca e recupero. Il corpo del giovane è stato recuperato poco prima delle 20, ma per lui non c’era più nulla da fare. Il gommone coinvolto nell’incidente è stato condotto in porto e sottoposto ai primi accertamenti tecnici. Saranno ora le verifiche e le indagini in corso a dover ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, chiarire le circostanze dell’impatto e accertare eventuali responsabilità. Sulla tragedia è intervenuto il sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino, che ha espresso profondo dolore e sgomento per quanto accaduto, sottolineando la vicinanza dell’amministrazione e della comunità ai familiari del giovane.