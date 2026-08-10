Foto di vigili del fuoco Ragusa

Incidente sulla Chiaramonte-Monterosso, in ospedale donna e tre figli minorenni

10/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Personale dei vigili del fuoco di Ragusa è intervenuto nella notte per un incidente stradale sulla Chiaramonte-Monterosso. Una Fiat Panda condotta da una donna di 31 anni, con a bordo i tre figli minori, si è cappottata per cause in corso di accertamento. La conducente, insieme ai figli, è stata trasferita in ospedale per accertamenti. Sul posto i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica.

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