Foto di vigili del fuoco Ragusa

Personale dei vigili del fuoco di Ragusa è intervenuto nella notte per un incidente stradale sulla Chiaramonte-Monterosso. Una Fiat Panda condotta da una donna di 31 anni, con a bordo i tre figli minori, si è cappottata per cause in corso di accertamento. La conducente, insieme ai figli, è stata trasferita in ospedale per accertamenti. Sul posto i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica.