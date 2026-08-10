Cinque persone ferite dopo un incidente sulla strada provinciale 63

Foto di vigili del fuoco ragusa

Cinque persone sono rimaste ferite a causa di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa lungo la strada provinciale 63, in provincia di Ragusa. L’impatto tra le due auto – una Toyota Yaris e una Fiat Bravo – è avvenuto nei pressi del Donnalucata resort. Per cinque persone, come riferito dal comando dei vigili del fuoco di Ragusa, è stato necessario il trasferimento in ospedale per accertamenti. Da ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Quello avvenuto lungo la provinciale 63 non è l’unico incidente che si è verificato nelle ultime ore in provincia di Ragusa. Altri due sinistri sulla provinciale 15 e sulla strada Chiaramonte-Monterosso.