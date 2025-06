In Sicilia oggi 14 incendi: impegnate tutte le forze in campo

Sono stati 14 gli incendi che oggi hanno visto impegnati in Sicilia forestali, vigili del fuoco e protezione civile. Cinque ad Agrigento, altri cinque a Catania, uno a Palermo, Enna, Ragusa e Caltanissetta. Nell’Agrigentino a Sambuca di Sicilia in contrada Porcaria, a Siculiana in contrada San Giorgio, a Cattolica Eraclea contrada Montesorce, Palma di Montechiaro contrada Cugna, Porto Empedocle contrada Pero. Nel Nisseno a Niscemi contrada Arcia. Nel Catanese a Santa Maria di Licodia, a Belpasso contrada San Vito, a Biancavilla, a Caltagirone contrada Piano Evoli, a Grammichele contrada I Margi. Nell’ennese a Centuripe, contrada San Barbaro. Nel Palermitano a Mezzojuso, contrada Candreo. Nel ragusano a Vittoria, contrada San Giovanni Di Sotto.