Sicilia: oggi divampati 13 incendi. Monitoraggio delle situazioni emergenziali

Sono 13 gli incendi divampati oggi in Sicilia, tutti in gestione col pronto intervento degli operatori del Sistema di protezione civile, vigili del fuoco, corpo forestale della regione siciliana e i nostri volontari. Squadre di volontari della Protezione civile a supporto dei vigili del fuoco sono state attivate a Licata (Ag), Vittoria (Rg), Paternò (Ct), Campobello di Mazara (Tp), Vizzini (Ct), Mazara del Vallo (Tp), Buseto Palizzolo (Tp), Biancavilla (Ct), Paceco (Tp), Santa Ninfa (Tp), Partanna (Tp), Caltanissetta e Ragalna (Ct). La Protezione civile siciliana sta lavorando a stretto contatto con i Vigili del Fuoco e le altre forze dell’ordine e il direttore generale, Salvo Cocina, sta seguendo l’evolversi delle situazioni emergenziali in corso per garantire la sicurezza e il più rapido controllo degli incendi.