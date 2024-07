Sicilia inedita, ecco come scoprire i tesori più nascosti

Foto di Maria e Fernando Cabral

La Sicilia è una terra ricca di storia, cultura, tradizione e bellezze naturali e architettoniche tali da fare invidia a tante altre destinazioni turistiche più blasonate e ricercate.

L’isola più grande d’Italia sa come soddisfare i viaggiatori più esigenti, con un’offerta turistica ampia e variegata. Chi la sceglie come meta per le proprie vacanze, di fatto, può contare su acque cristalline, spiagge finissime, un litorale davvero vasto, parchi archeologici millenari e un entroterra pregno di autenticità e storia.

Esistono poi alcune gemme nascoste che solo i più audaci raggiungono, spinti dalla curiosità di toccare con mano il volto più vero della Sicilia.

Spesso si tratta di borghi, riserve naturali, ma anche calette e siti storici meno conosciuti.

Per raggiungerli serve certamente un’organizzazione del proprio itinerario più certosina, così da far quadrare mete inedite a destinazioni e località più famose e turistiche.

Indubbiamente, il modo migliore per spostarsi in una vacanza itinerante è la vettura, propria o a noleggio.

Tra le due opzioni, la seconda si candida come la più comoda per tutti coloro che arrivano da lunghe distanze e raggiungono l’isola direttamente al suo capoluogo principale.

In questo modo, ci si può spingere anche nelle zone più remote dell'isola, dove scoprire i tesori più incantevoli.

In questo modo, ci si può spingere anche nelle zone più remote dell’isola, dove scoprire i tesori più incantevoli.

Alcuni esempi sono degnamente rappresentati dagli ipogei di Agrigento, una lunga catena di ipogei romani rinvenuti nella città sotterranea che proietterà i visitatori in una civiltà antica, tempi passati, ma ancora molto presenti nella cultura locale.

Altra meta da assaporare e raggiungere, a bordo dell’auto, è il Castello di Ursino, a Catania, imponente, affascinante, ricco di sale antiche e ben tenute, ma soprattutto suggestivo per le leggende che si narrano sulle infestazioni di fantasmi che lo popolano.

Ma ci sono anche le grotte di Mangiapane, a Custonaci o delle Trabacche, un dedalo di grotte sotterranee incantevoli, veri e propri labirinti sotterranei scavati nella pietra. Anche il Giardino Incantato di Sciacca merita senza dubbio una visita approfondita, perché popolato da maschere intagliate artigianalmente e dislocate lungo tutti i percorsi. Non ultimo, il Teatro dei Pupi di Caltagirone dove ammirare gli autentici pupi della tradizione siciliana realizzati a mano, ma assistere anche a simpatiche rappresentazioni ed eventi appositamente organizzati.Tracciare un tour che alterna mete conosciute a chicche più nascoste e inesplorate, senza dubbio permetterà di avere una visione più completa della tradizione e delle bellezze dell’isola.