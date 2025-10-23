Antonio Librizzi

Sicilia: arrestato funzionario della Regione mentre intascava una mazzetta

23/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È stato arrestato in flagranza di reato un funzionario della Regione, mentre intascava una mazzetta da un imprenditore, in un bar di piazza Marina, a Palermo. Un’altra vicenda di corruzione investe quindi la reggenza del governatore Schifani, dopo quella delle tangenti all’Asp di Palermo.

La trappola sarebbe scattata dopo la denuncia di alcuni imprenditori nei confronti di Antonio Librizzi. Si tratta di funzionario amministrativo che si occupa di manutenzioni alla Soprintendenza del mare, per conto dell’assessorato regionale ai Beni Culturali. Librizzi è stato finora anche responsabile unico del procedimento per l’organizzazione di alcuni eventi.

In particolare, due imprenditori avrebbero denunciato Librizzi alla guardia di finanza, la quale ha fatto scattare l’operazione di appostamento. Tutto ciò è avvenuto mentre il funzionario intascava una mazzetta da 1.000 euro. Librizzi, infatti, avrebbe chiesto somme di denaro per sbloccare il pagamento di alcune fatture per delle forniture in occasione di eventi culturali.

«Gli elementi acquisiti nel corso delle investigazioni hanno consentito di riscontrare quanto denunciato dalle vittime. Abbiamo inoltre individuato ulteriori soggetti ai quali il funzionario regionale avrebbe chiesto indebitamente denaro o altre utilità e di procedere all’odierno arresto in flagranza» ha precisato, infine, in un comunicato stampa, la guardia di finanza di Palermo.

