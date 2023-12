Serradifalco, evade dai domiciliari per minacciare di morte la donna che lo ha denunciato

Foto di Alberto Sanchez da Pixabay

Un uomo di 40 anni di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, è stato arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale, aggravati dalla violenza e dalla minaccia. Armato di un coltello con una leva di acciaio, l’uomo è evaso dai domiciliari per andare a minacciare la donna che lo aveva denunciato. A contattare i carabinieri è stata la vittima segnando che il 40enne era arrivato sotto casa sua e aveva cominciato a distruggere i vetri delle sue auto.

Sempre brandendo l’arma, l’uomo avrebbe minacciato la donna e la figlia. I militari sono andati a casa dell’uomo che ha ammesso di essere stato lui l’autore di quel danneggiamento e ha annunciato che avrebbe ammazzato la donna non appena fosse uscito di casa. A quel punto, dopo un breve scambio di battute con i carabinieri, l’uomo avrebbe afferrato una stampella e sarebbe uscito, Per questo è scattato l’arresto convalidato dal giudice per le indagini preliminari che ha disposto la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico.