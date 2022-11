Serie D, niente trasferta a Catania per i tifosi granata. Divieto di vendita dei biglietti ai sostenitori acesi

Era nell’aria da giorni, adesso è ufficiale. Il match tra Catania SSD e Città di Acireale, in programma domenica 27 novembre alle 14:30 al Massimino, si giocherà senza tifosi ospiti.

È infatti ufficiale il divieto di trasferta per i sostenitori granata, che non potranno quindi assistere alla partita del girone I del campionato di Serie D che vedrà la formazione acese ospite di quella guidata da Giovanni Ferraro.

La decisione è stata adottata dal prefetto di Catania, che ha così disposto anche il divieto di vendita dei tagliandi per i residenti ad Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci Catena e Aci Castello.

Una notizia che sta facendo discutere sul web e ha scatenato le polemiche dei tifosi granata, che avrebbero voluto partecipare alla trasferta al Massimino per sostenere la loro squadra in quella che da molti, ad Acireale, era attesa come la partita dell’anno.