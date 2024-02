Il mistero del 42enne di Castelvetrano scomparso in Germania da tre mesi. La madre: «Era molto giù»

Da oltre tre mesi, la vita di Sergio Leone sembra avvolta in un mistero. Il 42enne di Castelvetrano (in provincia di Trapani) è scomparso il 5 novembre dell’anno scorso, da Darmstadt, una cittadina non lontana da Francoforte in Germania, dove si era trasferito tre anni fa per lavorare come pizzaiolo. A denunciare la sua scomparsa e fare appello alle ricerche è stata la madre Annamaria Di Bella. «Si era allontanato dal ristorante in cui lavorava», ha raccontato la donna preoccupata davanti alle telecamere di Chi l’ha visto?. Nel corso di una delle ultime conversazioni, il figlio le dice del viaggio che ha già in programma per andare a trovare il padre (ed ex marito della donna) che vive a Milano. L’intenzione sarebbe stata quella di cercare lì un lavoro per tornare definitivamente in Italia.

Dopo qualche mese nel capoluogo lombardo, Leone torna in Germania. Da quel momento, la madre non riesce più a mettersi in contatto con lui. Da un’amica che vive a Francofonte, viene a sapere che al figlio è stato rubato il cellulare ed è tramite lei che lo sente per l’ultima volta: «Era molto giù», riferisce la donna a cui il 42enne confida anche di essere stato rapinato di alcuni abiti da un conoscente che aveva ospitato per una notte. Intanto, perde anche il sussidio di disoccupazione e non può permettersi di continuare a pagare una stanza in hotel. Stando a quanto racconta alla madre, avrebbe passato qualche notte in stazione. Poi, in suo soccorso economico sarebbe arrivato un cugino che vive in Germania allertato proprio della madre. Da quel momento, del 42enne si è persa ogni traccia.

La notizia più recente che si ha di Sergio Leone arriva da un documento di un ospedale tedesco arrivato, in una vecchia casa dove aveva vissuto, con una raccomandata che è stata poi consegnata alla sorella. Nella struttura risulta che il 42enne è stato ricoverato dal 30 dicembre al 4 gennaio. «Ora non so dove sia e faccio appello a chiunque sappia qualcosa di contattare noi o le forze dell’ordine anche in forma anonima», conclude la madre preoccupata anche del fatto che l’uomo non ha con se i farmaci necessari per la sua terapia. Occhi, capelli e lunga barba castano scuro, Sergio Leone ha anche diversi tatuaggi: sulla spalla sinistra ha uno stemma di famiglia e i nomi Gaia e Sofia; sul braccio sinistro, sopra il gomito, un tatuaggio con la scritta Acquirit eundo vires e la data 12.06.1981; sull’avambraccio destro la scritta Chanel e alla base della nuca l’anno 1954.