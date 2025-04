Sequestrata villa del clan Cappello a Mascalucia: è del fratello del boss Massimiliano Salvo

Una villa di dieci vani a Mascalucia, del un valore di circa 500mila euro, è stata sequestrata dalla polizia a Giovanni Piero Salvo, ritenuto affiliato al clan Cappello, fratello del boss Salvatore Massimiliano e figlio dello storico capomafia Giuseppe, detti carruzzeri. Nei suoi confronti è stato eseguito un decreto emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Catania su richiesta congiunta del procuratore e del questore del capoluogo etneo.

Giovanni Piero Salvo è stato più volte raggiunto dalla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di polizia con obbligo di soggiorno. È stato destinatario di diverse sentenze di condanna, passate in giudicato, per associazione mafiosa, omicidio, estorsione, detenzione e porto illegale di armi ed altro. Da ultimo è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’assise appello di Caltanissetta per la strage di Catenanuova del 15 maggio 2008 in cui fu ucciso Salvatore Prestifilippo Cirimbolo e rimasero feriti alcuni passanti.