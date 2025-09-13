Catania: sequestrati due chili di marijuana e dosi di olio di thc ad alta concentrazione

13/09/2025

Due giovani arrestati perché trovati in possesso di droga; un minore collocato in comunità per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti; due ragazzi denunciati per lesioni aggravate; un minorenne denunciato per furto aggravato su auto. Oltre due chili di marijuana, dosi di hashish e di olio di thc ad alta concentrazione sequestrati. Sono questi i numeri dell’operazione Alto impatto della polizia nel territorio di Catania. I controlli degli agenti nelle strade e nelle piazze del capoluogo etneo hanno riguardato soprattutto i quartieri San Cristoforo, Civita e San Giorgio.

In qualche caso, sono state eseguite anche delle perquisizioni a sorpresa all’interno di alcune abitazioni. Oltre allo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro materiali per il confezionamento della droga, bilancini di precisione e più di 300 euro in contanti.

