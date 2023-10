Enna, sequestro di beni per 245mila euro: truffa ai danni dell’Ue

Sequestro da parte della Dia, su ordine del giudice per le indagini preliminari di Enna, nei confronti di una donna indagata per truffa aggravata ai danni dell’Unione europea. Il tutto è scaturito dai controlli della stessa Dia a un elenco di società che avevano richiesto l’accesso ai finanziamenti del decreto Cura Italia. Stando all’accusa, la donna sarebbe riuscita a ottenere dall’Agea dei finanziamenti del valore di circa 245mila euro. Un risultato raggiunto attestando, in modo falso, al Fondo europeo agricolo di garanzia di essere in possesso di determinati terreni fornendo indicazioni fraudolente relative agli anni 2016-2021. Oggetto del sequestro monili in oro in una cassetta di sicurezza, somme di denaro depositato su conti correnti e una quota parte di una struttura ricettiva riconducibile all’indagata.