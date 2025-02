Sequestrato un tratto della Gela-Niscemi.  È la strada in cui è morta la bambina Aurora Pitino

La procura di Gela, guidata da Salvatore Vella, ha disposto il sequestro probatorio del tratto di strada della provinciale 11 Gela-Niscemi dove lo scorso gennaio si è verificato un incidente autonomo nel quale è morta Aurora Pitino di 9 anni. Il sequestro è stato eseguito, nell’ambito di un procedimento penale iscritto a carico di alcuni indagati. Il sequestro prevede che il Libero consorzio comunale di Caltanissetta, ente gestore della strada, mantenga la facoltà d’uso della Sp 11, ma che debba comunicare alla procura eventuali lavori di manutenzione che debbono essere preventivamente autorizzati dalla autorità’ giudiziaria.

Nei prossimi giorni, sul tratto di strada, si svolgeranno degli approfonditi accertamenti tecnici, svolti dai periti nominati dal procuratore Salvatore Vella e dalla pm Dina Aletta, per accertare se le condizioni del manto stradale abbiano contribuito a causare il grave incidente stradale in cui si è verificato il decesso della minore, oltre al ferimento di altre tre persone. L’attività’ investigativa, diretta e coordinata dalla procura della Repubblica di Gela, è stata delegata al personale del commissariato di di Niscemi, che ha già acquisito documentazione presso gli enti competenti e che sta analizzando altri incidenti stradali che si sono verificati in passato nella strada provinciale.