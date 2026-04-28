immagine creata con l'intelligenza artificiale

Alcamo: smonta e inverte i segnali stradali, denunciato

28/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Smonta e inverte segnali stradali ad Alcamo, in provincia di Trapani. Un lavoro sistematico, svolto di notte, con gli strumenti adatti: tirata giù la scala dall’auto, l’avrebbe piazzata sotto il palo che reggeva il segnale stradale. Poi lo avrebbe smontato e invertito. Riposta la scala in auto, si dirigeva verso un altro obiettivo.

Segnali stradali smontati e invertiti ad Alcamo

Un divieto di sosta o di transito, una direzione obbligatoria. Sono molti i segnali di Alcamo che sono stati smontati e invertiti lungo le strade da un uomo della cittadina del Trapanese. I carabinieri cercavano da tempo il responsabile del caos che gli automobilisti si trovavano al mattino. I militari lo hanno sorpreso nella notte tra l’intersezione di viale Europa con piazza Vittime attentato di Nassirya. Proprio mentre sostituiva il segnale di stop con un altro segnale che aveva poco prima smontato in un altro incrocio e raffigurante il dare precedenza. L’uomo è stato denunciato per il reato di omesso collocamento o rimozione di segnali stradali

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Mafia: scoperta holding nell’Agrigentino, sigilli a 10 società
Leggi la notizia

Smonta e inverte segnali stradali ad Alcamo, in provincia di Trapani. Un lavoro sistematico, svolto di notte, con gli strumenti adatti: tirata giù la scala dall’auto, l’avrebbe piazzata sotto il palo che reggeva il segnale stradale. Poi lo avrebbe smontato e invertito. Riposta la scala in auto, si dirigeva verso un altro obiettivo. Segnali stradali […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026
di

La settimana che chiude aprile, da lunedì 27, cambia l’assetto di qualcosa di fondamentale: ad annunciarlo all’oroscopo della nostra rubrica è l’arrivo dell’originale Urano in Gemelli. I segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – trovano molta motivazione nel rinnovare la propria vita. Mentre i terra – Toro, Vergine e Capricorno – ritrovano motivazione e […]

Agenda Formazione

Fondi interprofessionali: come la formazione trasforma un costo aziendale in opportunità
di

In un mondo in continua trasformazione, anche la formazione diventa una necessità costante. E strategica, per rimanere competitivi sul mercato. Non solo come singoli lavoratori, ma anche per le imprese, soprattutto piccole e medie. Che spesso, però, non sanno di avere già a disposizione uno strumento concreto, senza incidere sui propri bilanci. Si tratta dei […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze