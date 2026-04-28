Alcamo: smonta e inverte i segnali stradali, denunciato

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Smonta e inverte segnali stradali ad Alcamo, in provincia di Trapani. Un lavoro sistematico, svolto di notte, con gli strumenti adatti: tirata giù la scala dall’auto, l’avrebbe piazzata sotto il palo che reggeva il segnale stradale. Poi lo avrebbe smontato e invertito. Riposta la scala in auto, si dirigeva verso un altro obiettivo.

Segnali stradali smontati e invertiti ad Alcamo

Un divieto di sosta o di transito, una direzione obbligatoria. Sono molti i segnali di Alcamo che sono stati smontati e invertiti lungo le strade da un uomo della cittadina del Trapanese. I carabinieri cercavano da tempo il responsabile del caos che gli automobilisti si trovavano al mattino. I militari lo hanno sorpreso nella notte tra l’intersezione di viale Europa con piazza Vittime attentato di Nassirya. Proprio mentre sostituiva il segnale di stop con un altro segnale che aveva poco prima smontato in un altro incrocio e raffigurante il dare precedenza. L’uomo è stato denunciato per il reato di omesso collocamento o rimozione di segnali stradali.