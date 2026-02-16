Un giovane di 28 anni è caduto dal secondo piano di una palazzina in via Galilei, ad Alcamo, nel Trapanese, verosimilmente per un tentativo di furto. Il volo da circa otto metri è stato fatale. Per lui non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla morte del 28enne, originario della Tunisia, indagano i carabinieri.