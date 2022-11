Sebastiano Anastasi è il nuovo presidente del Consiglio comunale di Catania

È Sebastiano Anastasi il nuovo presidente del Consiglio comunale di Catania. Questo l’esito della votazione del senato cittadino, convocato proprio per indicare il sostituito di Giuseppe Castiglione. Quest’ultimo eletto al parlamento siciliano con gli autonomisti di Raffaele Lombardo. Per Anastasi 35 voti su altrettante schede. In una di queste un consigliere ha scelto di votarlo con la dicitura “Signor Sebastiano Anastasi”. Classe 1973 alle ultime elezioni il nuovo presidente del Consiglio è stato eletto con la lista di Grande Catania.