Successo a Scordia per lo spettacolo dell’Accademia L’Ecole de la Danse: 21 anni tra danza, arte e sociale

Un teatro pieno, l’emozione della danza. Succede a Scordia dove, al Teatro dell’Aperto, è andato in scema lo spettacolo di fine anno dell’Accademia L’Ecole de la Danse. Diretta dall’insegnante e coreografa Alessia Fiumara, con la collaborazione dell’insegnante Krizia Fiumara, l’accademia ha messo in scena un viaggio artistico, partito con un conto alla rovescia che ha ripercorso visivamente i 21 anni di attività della scuola. Sul palco, oltre cento allievi si sono esibiti in uno spettacolo completo che ha fuso danza classica, contemporanea, jazz, flamenco e hip hop, con le scenografie ideate e realizzate da Mirko Sciacca.

Fino al gran finale, con una rappresentazione ispirata a Notre-Dame de Paris, che ha trasposto in danza una delle storie più toccanti della letteratura e del teatro musicale. Ad assistere in prima fila, le autorità e i rappresentanti delle istituzioni locali. Insieme al resto del pubblico che ha seguito con partecipazione – molti gli applausi – e affetto per una realtà artistica presente sul territorio da due decenni. E che per il territorio si impegna, attraverso la sensibilizzazione verso messaggi educativi e sociali, ma anche concretamente con la devoluzione di una somma all’associazione Missionari della Sicilia.