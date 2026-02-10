Foto di 118 Sicilia

Padre e figlio sono rimasti gravemente ustionati dallo scoppio di una bombola a gas in casa, a Burgio, nell’Agrigentino. I due uomini, di 80 e 50 anni, si trovavano nella loro abitazione, quando è esplosa la bambola che alimentava una stufa a gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l’edificio. Mentre i due feriti sono stati trasferiti in elisoccorso a Palermo.