Foto di GAL HASSIN

Storica scoperta al GAL Hassin di Isnello: individuato l’asteroide 2025 QK3

25/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Dopo oltre due secoli dalla scoperta di Cerere, avvenuta nel 1801 per mano di Giuseppe Piazzi, la Sicilia torna a scrivere la storia dell’astronomia. Al GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, il telescopio Wide-field Mufara Telescope (WMT) ha individuato un nuovo corpo celeste: si tratta di un Near-Earth Asteroid (NEA) della classe Amor, ribattezzato 2025 QK3.

La scoperta, avvenuta nelle notti del 21 e 22 agosto 2025 a monte Mufara (1865 metri, Piano Battaglia), è stata confermata dal Minor Planet Center, che il 23 agosto ha diffuso la circolare ufficiale MPEC 2025-Q106. Inizialmente catalogato con il nome provvisorio WMT0001, l’asteroide si è mostrato come un minuscolo pallino in movimento rapido, seguito dagli astronomi per ore per ricostruirne con precisione l’orbita.

Il 2025 QK3 è il primo asteroide NEA mai scoperto in Sicilia e arriva quasi vent’anni dopo l’ultima scoperta italiana dello stesso tipo, quella del 2011 UU106 individuato dal Gruppo Astrofili della Montagna Pistoiese. Prima ancora, nel 1994, Maura Tombelli e Andrea Boattini avevano segnato un’altra pietra miliare con il 1994 QC, primo NEA osservato in Italia. L’asteroide individuato ad Isnello percorre un’orbita esterna a quella terrestre ma interna a quella di Marte, in una posizione attualmente favorevole per l’osservazione, mentre si avvicina alla Terra. «Un traguardo straordinario per la ricerca scientifica in Sicilia», sottolineano dal GAL Hassin, che vede così premiati anni di lavoro e la potenza del telescopio Mufara, strumento all’avanguardia a livello internazionale.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

La droga venduta «con la prova» ai Santapaola. Il trafficante calabrese: «Se ti piace mandami un messaggio con una “A”»
Leggi la notizia

Dopo oltre due secoli dalla scoperta di Cerere, avvenuta nel 1801 per mano di Giuseppe Piazzi, la Sicilia torna a scrivere la storia dell’astronomia. Al GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, il telescopio Wide-field Mufara Telescope (WMT) ha individuato un nuovo corpo celeste: si tratta di un Near-Earth Asteroid (NEA) […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 25 al 31 agosto 2025
di

ARIETEQuesta settimana, voi Ariete, sarete impegnati in qualcosa di nuovo, che avrà il sapore della sfida. Con Marte così piazzato in opposizione, sarete bramosi di sapere cosa ne pensano gli altri di voi, qual è la vostra affermazione carrieristica e professionale e quanto il vostro carisma influisce realmente. Questa condizione vi spingerà a manifestare anche […]

Oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto 2025
di

ARIETEGran bella settimana per voi Ariete, che rinunciate a ogni tipo di scontro, finché sarà possibile e finché Marte si controbilancerà alla sua opposizione con Saturno, che tenderà a lasciare i propri istinti in panchina e vi farà razionalizzare di più e meglio. Mentre maturate nuove e importanti ambizioni, e sperate di avere riscontro positivo […]

Oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025
di

ARIETESettimana molto gradevole per voi Ariete, che finalmente vi fermate un po’ e gestite al meglio alcune necessità personali. Visto che avrete più tempo e vi servirà riprendere dei dialoghi intimi e vivere un momento meno stressato, lasciatevi pure andare e riprendete la dolcezza come linguaggio: sarà fondamentale per il partner con cui condividerete di […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]