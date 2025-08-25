Storica scoperta al GAL Hassin di Isnello: individuato l’asteroide 2025 QK3

Foto di GAL HASSIN

Dopo oltre due secoli dalla scoperta di Cerere, avvenuta nel 1801 per mano di Giuseppe Piazzi, la Sicilia torna a scrivere la storia dell’astronomia. Al GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, il telescopio Wide-field Mufara Telescope (WMT) ha individuato un nuovo corpo celeste: si tratta di un Near-Earth Asteroid (NEA) della classe Amor, ribattezzato 2025 QK3.

La scoperta, avvenuta nelle notti del 21 e 22 agosto 2025 a monte Mufara (1865 metri, Piano Battaglia), è stata confermata dal Minor Planet Center, che il 23 agosto ha diffuso la circolare ufficiale MPEC 2025-Q106. Inizialmente catalogato con il nome provvisorio WMT0001, l’asteroide si è mostrato come un minuscolo pallino in movimento rapido, seguito dagli astronomi per ore per ricostruirne con precisione l’orbita.

Il 2025 QK3 è il primo asteroide NEA mai scoperto in Sicilia e arriva quasi vent’anni dopo l’ultima scoperta italiana dello stesso tipo, quella del 2011 UU106 individuato dal Gruppo Astrofili della Montagna Pistoiese. Prima ancora, nel 1994, Maura Tombelli e Andrea Boattini avevano segnato un’altra pietra miliare con il 1994 QC, primo NEA osservato in Italia. L’asteroide individuato ad Isnello percorre un’orbita esterna a quella terrestre ma interna a quella di Marte, in una posizione attualmente favorevole per l’osservazione, mentre si avvicina alla Terra. «Un traguardo straordinario per la ricerca scientifica in Sicilia», sottolineano dal GAL Hassin, che vede così premiati anni di lavoro e la potenza del telescopio Mufara, strumento all’avanguardia a livello internazionale.