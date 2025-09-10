Blitz dei carabinieri, sequestrate 13mila confezioni di gel semipermanente nel Catanese

Prodotti cosmetici tossici e potenzialmente cancerogeni erano in vendita in un’attività di rivendita all’ingrosso dell’area dei paesi etnei. A scoprirlo sono stati i carabinieri del Nas di Catania, che hanno segnalato il titolare dell’esercizio commerciale all’autorità giudiziaria per diffusione sul mercato di articoli contenenti sostanze vietate e pericolose per la salute pubblica.

Durante l’ispezione, svolta insieme a personale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, i militari hanno trovato diverse confezioni di gel semipermanente contenenti trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO), sostanza vietata dall’Unione Europea perché ritenuta cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione. Il controllo si è concluso con il sequestro cautelare di 13.000 confezioni di prodotti, per un valore commerciale stimato di circa 60.000 euro.