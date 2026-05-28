Gestione dei rifiuti, pm indagano sulla discarica Timpazzo di Gela

28/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un’inchiesta sulla gestione della discarica Timpazzo a Gela, in provincia di Caltanissetta. A occuparsene sono i magistrati della direzione distrettuale nissena. Sotto le lente d’ingrandimento almeno sei persone, compreso, secondo quanto riporta l’Ansa, il vertice della società in house Impianti Srr. Per le persone coinvolte, per cui sono state richieste misure restrittive, a breve, sono previsti gli interrogatori preventivi. Davanti al giudice per le indagini preliminari si presenterà anche l’amministratore di Impianti srr, l’ingegnera Giovanna Picone, riconfermata lo scorso anno.

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