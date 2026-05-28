Trecastagni, posizionati cartelli e fototrappole per salvaguardare i gatti randagi

28/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

A Trecastagni, in provincia di Catania, prende forma una nuova iniziativa dedicata alla tutela dei gatti randagi presenti sul territorio. In diverse aree del paese sono stati installati cartelli dissuasori per invitare gli automobilisti a guidare con prudenza, soprattutto nelle ore notturne, e sono state posizionate anche alcune fototrappole nascoste per monitorare eventuali comportamenti scorretti.

Un progetto contro indifferenza e inciviltà

L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto della vita degli animali, in un contesto in cui ogni anno si registrano numerosi decessi di gatti, cani e altri piccoli animali a causa di distrazioni, negligenze o, in alcuni casi, comportamenti volontari. Il progetto è stato promosso dal movimento I Trovatelli del Sud, composto da volontari impegnati nella tutela degli animali, in collaborazione con il Comune di Trecastagni.

«Più attenzione sulle strade»

«Vogliamo auspicare che si possa avere un po’ più di attenzione e di riguardo nelle strade, evitando così incidenti e altre morti», spiegano gli autori dell’iniziativa. L’auspicio dei promotori è che il progetto possa diventare un modello anche per altri Comuni dell’area etnea, trasformandosi in «una grande battaglia di civiltà» nel rispetto degli animali.

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