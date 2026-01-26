Foto di polizia

Circolava in scooter con un campionario di stupefacenti. Un 37enne catanese è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato fermato in via Pietra dell’Ova. Fin dai primi controlli, il 37enne ha mostrato segni di agitazione, cercando di eludere la verifica, tanto da insospettire gli agenti.

L’ispezione degli agenti e le ammissioni del 37enne

Durante l’ispezione del mezzo, il sospettato ha ammesso di trasportare sostanze stupefacenti. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 250 grammi di droga di vario tipo, già suddivisa in dosi, tra marijuana, hashish e cocaina, contenute in un borsello. Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato 600 euro in contanti, considerati provento dell’attività di spaccio.

Dopo il sequestro, il 37enne è stato condotto negli uffici della squadra Volanti e, al termine degli accertamenti, arrestato. Informato il pm di turno, è stato trasferito nelle camere di sicurezza della questura, in attesa del processo con rito direttissimo.