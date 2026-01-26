Foto di carabinieri

Blitz antidroga dei carabinieri a Randazzo, 14 indagati

26/01/2026

Blitz antidroga dei carabinieri a Randazzo, in provincia di Catania. I militari del comando provinciale etneo sono stati impegnati nell’operazione Game over con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 14 indagati. I reati ipotizzati nel provvedimento, a vario titolo, sono associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, spaccio di droga e furto aggravato in concorso.

Blitz antidroga a Randazzo, il punto della procura

Le indagini, spiega la procura di Catania, «hanno consentito definire la struttura dell’associazione, operante a Randazzo e nei territori limitrofi, documentare la gestione delle piazze di spaccio e individuare i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente». Nell’esecuzione dell’ordinanza sono stati impegnati un centinaio di carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, del dodicesimo nucleo elicotteri, del nucleo cinofili di Nicolosi e della compagnia di intervento operativo del dodicesimo Reggimento Sicilia

