Scontro tra due veicoli nei pressi di Termini Imerese. Traffico bloccato lungo l’A19

Sull’autostrada A19 ‘Palermo-Catania il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione di Palermo, a causa di un incidente tra due veicoli avvenuto al chilometro 26,900, nei pressi di Termini Imerese. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, la polizia stradale, i vigili del fuoco e personale del 118 per la gestione dell’evento e per ripristinare al più presto la circolazione.