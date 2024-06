Scontro tra due auto lungo la provinciale 20. In ospedale cinque persone

Foto Vigili del fuoco

Due squadre operative dei vigili del fuoco, rispettivamente provenienti da Vittoria e da Santa Croce, sono intervenute alle 13.50 di oggi, sulla strada provinciale 20 Comiso-Santa Croce Camerina a circa tre chilometri dal centro abitato di Comiso, a seguito di una segnalazione per incidente stradale occorso tra due autovetture, una Opel corsa e una Fiat punto. I pompieri hanno dapprima provveduto a liberare i feriti dalle auto e affidarli alle cure del personale sanitario, in seguito si è provveduto alla messa in sicurezza delle autovetture interessate. Nello scontro sono rimaste ferite cinque persone trasportate tutte presso i locali Pronto soccorso, per una disposto il trasporto in codice rosso.