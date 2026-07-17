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Scontro tra due moto a Catania, vittima un uomo di 68 anni

17/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È un uomo di 68 anni, Salvo Riera di Augusta (Siracusa), la vittima dell‘incidente mortale avvenuto ieri pomeriggio nella zona industriale di Catania. Riera si trovava a bordo della sua moto che per cause da accertare si è scontrata con un’altra motocicletta. Ferito l’altro motociclista, che è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. La polizia locale di Catania ha effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La procura di Catania ha disposto il sequestro dei mezzi e potrebbe disporre l’autopsia sulla vittima.

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