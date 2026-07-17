Anche domani resterà in vigore a Palermo il divieto di circolazione delle carrozze trainate da cavalli per le alte temperature previste. Lo comunica l’assessorato al benessere animale. «Quella di domani – si legge in una nota – rappresenta un’ulteriore giornata di sospensione dell’attività, dopo quella di oggi. Queste limitazioni si aggiungono a quelle già previste dall’ordinanza estiva, […]
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Caldo a Palermo, stop anche domani alle carrozze trainate da cavalli
Anche domani resterà in vigore a Palermo il divieto di circolazione delle carrozze trainate da cavalli per le alte temperature previste. Lo comunica l’assessorato al benessere animale. «Quella di domani – si legge in una nota – rappresenta un’ulteriore giornata di sospensione dell’attività, dopo quella di oggi. Queste limitazioni si aggiungono a quelle già previste dall’ordinanza estiva, con la quale sono state individuate le fasce orarie di maggiore esposizione ai raggi solari durante le quali è vietato l’impiego dei cavalli nel servizio turistico. Ai provvedimenti ordinari affianchiamo, nei casi di allerta rossa, misure straordinarie che prevedono il blocco totale della circolazione delle carrozze».
Stamani in consiglio comunale è emersa, inoltre, «una significativa convergenza da parte di tutte le forze politiche presenti sulla necessità di definire in tempi brevi un atto deliberativo finalizzato alla riconversione delle licenze per il trasporto turistico mediante trazione animale in licenze per veicoli elettrici – prosegue la nota -. Un percorso che consentirebbe di coniugare la continuità occupazionale degli operatori con un modello di mobilità turistica moderno, sostenibile e rispettoso del benessere animale. Determinando il definitivo superamento dell’impiego dei cavalli nel servizio di trasporto pubblico a fini turistici».