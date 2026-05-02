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Davide Bellina, 39 anni, è morto la scorsa notte in un incidente lungo la statale 113 in territorio di Campofelice di Roccella. Il motociclista si è scontrato con una Jeep Renegade condotta da un uomo di 57 anni. Il motociclista è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Giglio di Cefalù. I medici hanno tentato di tutto per salvarlo ma l’uomo è morto.

Inoltre, ieri un bimbo di 5 anni è stato investito nel lungomare di Cefalù da un furgoncino. Si trova in gravi condizioni ricoverato all’ospedale dei Bambini di Palermo. A Bolognetta in via Baucina, nello scontro tra un motociclo e un Seat Ibiza è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 16 anni trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Civico. Le indagini sui tre incidenti sono condotte dai carabinieri.